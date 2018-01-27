Пожар уничтожил многоквартирный дом в Саратове: видео

Двухэтажный многоквартирный жилой дом загорелся около железнодорожного вокзала в Саратове. Как рассказывают пользователи социальной сети «ВКонтакте», в последние годы в здании на улице Аткарской находилось общежитие.

Люди буквально выбегали из горящего дома, отметил один из очевидцев происшествия. Всего, по предварительным данным, в здании проживали порядка 20 человек.

Причины пожара пока не известны. Также не сообщается о погибших или пострадавших. Однако, по словам жителей соседнего дома, на место ЧП приезжали бригады скорой помощи.

По имеющейся информации, к настоящему моменту пожарным расчетам удалось потушить возгорание.