Бездомный кот всю ночь грел потерявшегося мальчика под Калининградом

Тринадцатилетний Руслан пропал в Калининградской области, после того как ушел утром 25 января в школу. Как оказалось потом, мальчик решил сходить в гости к бабушке, которая живет в городе Краснознаменске, однако дома ее не застал, а когда стал возвращаться домой, быстро стемнело.

В итоге мальчик принял решение остаться ночевать в заброшенном сарае, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. Не замерзнуть мальчику помог бездомный полосатый кот, который провел с ним всю ночь.

«В заброшенном строении компанию подростку составил бездомный кот, который всю ночь согревал Руслана своим теплом», – рассказали правоохранители.

Утром экипаж участкового полиции увидел вышедшего на дорогу мальчика. Правоохранители доставили школьника в отделение, напоили горячим чаем и вызвали родителей.

Кота Руслан забрал к себе домой и назвал его Спасителем.