На Украину для помощи ВСУ прибыли полсотни канадских военных

На Украину прибыли еще 50 канадских инструкторов для тренировки бойцов ВСУ в рамках миссии UNIFIER. Об этом сообщил командир оперативно-тактической группы «Украина» подполковник Кристофер Ривз.

«Дополнительные 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER для поддержания Украины», – написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ривз также отметил, что после прибытия военных инструкторов миссия UNIFIER стала самой многочисленной с начала работы на Украине.

Ранее стало известно, что Канада до марта 2019 года продлила миссию своих военных инструкторов на Украине.

С 2015 года в рамках операции канадских ВС в Незалежной постоянно находятся около 200 специалистов. Они обучают солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области.