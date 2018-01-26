«Золотой орел» за лучший фильм получил «Салют-7»

Национальную премию в области кинематографии «Золотой Орел» в категории «Лучший фильм» получила лента «Салют-7» режиссера Клима Шипенко.

Лучшим актером признан Евгений Миронов, сыгравший космонавта Алексея Леонова в картине «Время первых» Дмитрия Киселева, а лучшей актрисой стала Ирина Горбачева, сыгравшая в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Приз лучшего режиссера достался Андрею Звягинцеву за фильм «Нелюбовь».

Награды за лучшие роли второго плана получили Владимир Ильин, сыгравший во «Времени первых», и Алиса Фрейндлих за фильм «Карп отмороженный».

Церемония вручения кинопремии «Золотой Орел» состоялась 26 января в павильоне киноконцерна «Мосфильм».

«Золотой орел» учрежден Национальной академией кинематографических искусств и наук и вручается с 2003 года.