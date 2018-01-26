В МИД РФ заявили о возможном ответе на новые санкции США

Россия оставляет за собой право дать ответ на введенные США дополнительные санкции, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Дипломаты заявили, что расширение антироссийских санкций продолжает «бессмысленную кампанию», которая обернется лишь потерями для американского бизнеса.

«Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее американский Минфин включил в санкционный список более 20 физических лиц, в том числе замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, девять компаний, а также 12 дочерних предприятий «Сургутнефтегаза», против которого ограничения ввели еще в 2014 году.

«Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность. И, конечно, не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине», — отмечается в сообщении российского министерства.

В ведомстве также отметили, что Вашингтон не оценил желания посла США в России Джона Хантсмана наладить отношения с Москвой, который выразил свое стремление в статье в The Moscow Times.