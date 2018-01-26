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В Москве проходит фестиваль природы «Первозданная Россия»

Константин Коковешников
23:33 26.01.2018
Фотографии заповедных уголков от Калининграда до Камчатки представлены на выставке «Первозданная Россия».

Русское географическое общество проводит V Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия».

Плато Путорана на снимках предстает в самых разных формах и состояниях. Край десяти тысяч озер и тысячи водопадов - больше, чем где-либо в России. Июнь - время паводка, октябрь - почти полного замерзания, как говорят фотографы - натура ускользает на глазах.

«Честно говоря, мне повезло, что я попал в этот момент. Потому что там вода реально замерзает на глазах. Она не долетает до земли - превращается в лед, намерзает на стены, образуя красивые рисунки льда», - рассказал фотограф дикой природы, председатель жюри Русского географического общества Сергей Горшков.

Оценить великолепие этих снимков невооруженным глазом просто не удастся. Комар-звонец делает в секунду до тысячи взмахов крыла. Вулканы Камчатки, пейзажи Кольского полуострова - в моменты наивысшего успеха фотографа. Для съемок дикой природы требуется недюжинная выдержка. И в первую очередь - человека.

«Я не первый раз на этой выставке. Она мне всегда нравится! Вы знаете, мы все, действительно, жители крупных мегаполисов все время бежим куда-то и не останавливаемся и не думаем, что вокруг нас. А вокруг нас на самом деле такая красота - наша Россия!», - поделился своими впечатлениями спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Сергей Иванов перед осмотром выставки вручил директору калмыцкого заповедника «Черные земли» главный приз - систему спутникового слежения за браконьерами. Ролик заповедника – «Наедине с сайгаками» - набрал больше всего просмотров в Интернете.

Краснокнижный сайгак - или степная антилопа - считается ровесником мамонта. В последние годы оказался на грани исчезновения из-за браконьеров, так как на рынках Юго-Восточной Азии рога этих животных ценятся как эффективное жаропонижающее.

Космонавт Сергей Разанский с орбиты запечатлел красоты родного края на скорости 28 тысяч километров в час. Отдельным зачетом соревновались дети. Уже сейчас от посетителей нет отбоя.

«Мне очень нравится плато Путорана, например. Для меня это что-то восхитительное и даже страшное, где хочется побывать. Но самому там очень страшно, а через объектив чужой камеры - с удовольствием!», - рассказала посетитель V Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» Александра Мосейкина.

Увидеть работы российских фотографов и их иностранных коллег - победителей престижных международных конкурсов - можно будет ровно месяц. После этого выставка отправится в большое путешествие. Только в прошлом году фестиваль природы - при поддержке Русского географического общества - посетили три миллиона человек из семидесяти семи стран мира.

Не только увидеть, но и сохранить первозданную Россию для будущих поколений может каждый. 2018 объявлен годом волонтера. И уже 5 февраля тут ждут всех желающих принять участие в конкретных проектах и, возможно, отправиться в целую экспедицию.

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