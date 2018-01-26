В Сирии за сутки в свои дома вернулись более 100 человек

Российским Центром по примирению совместно с руководством провинций продолжается работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания. Всего за сутки в свои дома вернулось 105 человек, в том числе в провинции Алеппо – 24, в провинции Хомс– 21, в провинции Дейр-Эз-Зор – 60 человек.

В течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Хомс и пригороде Дамаска – Восточной Гуте, сообщил на брифинге представитель Центра примирения враждующих сторон в САР Юрий Евтушенко.

Российским Центром по примирению проведены две благотворительных акции – в школе русского языка имени Шабана Ахмата в населенном пункте Джабла провинции Латакия и в населенном пункте Зарая провинции Алеппо, нуждающимся детям и взрослым были переданы предметы одежды и обувь.

В населенный пункт Киз-Хиль провинции Хомс доставлено более двух тонн продовольствия и одежды. Жителей Мазлума провинции Дейр Эз Зор обеспечили доставкой питьевой воды. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 60 сирийцам, включая пять детей.