Аваков заявил, что экс-глава «Укрспирта» готовил серию терактов на Украине

Преступная группировка во главе с экс-директором «Укрспирта» Михаилом Лабутиным готовила теракты на Украине и собиралась устранить ряд должностных лиц. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившего несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть», - приводится текст его заявления на сайте МВД Украины.

По словам Авакова, преступная организация готовила теракты на государственные учреждения страны.

Бывшего директора «Укрспирта» Михаила Лабутина задержали 25 января в Румынии. На Украине бывшего чиновника подозревают в растрате госсредств.