Аваков заявил, что экс-глава «Укрспирта» готовил серию терактов на Украине
Глава МВД Украины заявил, что бывший директор предприятия готовил серию терактов и убийств.
Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Преступная группировка во главе с экс-директором «Укрспирта» Михаилом Лабутиным готовила теракты на Украине и собиралась устранить ряд должностных лиц. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившего несколько заказных убийств и покушений на убийств в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть», - приводится текст его заявления на сайте МВД Украины.
По словам Авакова, преступная организация готовила теракты на государственные учреждения страны.
Бывшего директора «Укрспирта» Михаила Лабутина задержали 25 января в Румынии. На Украине бывшего чиновника подозревают в растрате госсредств.