Один человек погиб при стрельбе в Амстердаме

Один человек погиб и несколько пострадали в пятницу, 26 января, в результате стрельбы в центре Амстердама. Об этом сообщает Twitter голландской полиции.

Инцидент произошел около восьми вечера на улице Гроте Виттенбургерстраат на восточном острове. По данным полиции, два человека были госпитализированы.

Massale politie-inzet na schietpartij Centrum. Buurtbewoners zeggen dat er nog geschoten werd toen politie arriveerde. pic.twitter.com/UjCQizjYRH — Mark Schrader (@markschrader) 26 января 2018 г.

В настоящее время на месте происшествия, которое оцеплено на расстоянии нескольких кварталов, работают следователи. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.