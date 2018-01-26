Порошенко призвал Европу создать коалицию против России

Украинский президент призвал Европу объединиться против России, создав «новую коалицию». Об этом он заявил на Всемирном экономическом форму в Давосе. Видеозапись доступна на его страничке в Facebook.

«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула незаявленную войну против всех нас. Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», — сказал Порошенко во время сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента».

По словам украинского лидера, европейские страны обязаны вместе «противостоять агрессии».

На встрече были президенты Литвы и Польши Даля Грибаускайте и Анджей Дуда, а также еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

Порошенко заявил также, что Украина вскоре станет на шаг ближе к членству в ЕС, «с поддержкой Польши и Литвы».