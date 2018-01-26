Жительнице Калининграда отказали в выплате маткапитала из-за «Ё» в фамилии

Жительница Калининграда не получила материнский капитал в связи с различным написанием буквы «Ё» в фамилии в документах. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинградского районного суда города.

Женщина обратилась в суд для решения проблемы. Летом 2017 году у нее родился третий ребенок, поэтому она обратилась в управление Пенсионного фонда с заявлением о выдаче государственного сертификата на средства маткапитала, однако ей отказали. Основанием для отказа стало различное написание ее фамилии в свидетельствах о рождении ее первого и второго ребенка. В первом документе написана буква «Е», во втором – вместо нее стоит буква «Ё».

Мать троих детей решила добиться справедливость через суд, так как считает отказ в выплатах незаконным, поскольку ранее у нее не было проблем с правоустанавливающими документами, в которых различается написание ее фамилии. Судебное заседание назначено на 21 февраля.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что проблему с получением маткапитала следует искать в небрежности чиновников, а не в русском языке.