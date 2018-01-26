Минфин РФ рассчитывает на окончательную победу в суде по долгу Украины

Минфин России рассчитывает, что в ближайшие месяцы Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона о взыскании с Украины трех миллиардов долларов в счет погашения еврооблигаций, приобретенных в 2013-м году.

На этой неделе в Британии состоялись слушания по рассмотрению апелляции Украины, сообщается на сайте Минфина.

«Ожидается, что решение по апелляции Украины будет принято Апелляционным судом Англии в ближайшие месяцы. Минфин России рассчитывает, что Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда г. Лондона, вынесенное в пользу России», - говорится в сообщении.

В финансовом ведомстве подчеркнули, что Киев не смог привести новых аргументов против требований Москвы, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, представляющий интересы российской стороны, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины.