Польша запретила «бандеровскую идеологию»

Польский сейм принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами. Об этом говорится на сайте Сейма.

Нововведения поддержали правящая в республике партия «Закон и справедливость», партия «Кукиз-15» и Польская крестьянская партия. За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов из 414. Согласно закону, в Польше запрещается пропаганда и одобрение «бандеровской идеологии», а также отрицание геноцида в Волыни и преступлений, совершенными украинскими националистами.

К ответственности может привлекаться как гражданин Польши, так и иностранец. Отмечается, что законопроект долгое время был в замороженном состоянии, чтобы «не портить отношений Варшавы и Киева» перед визитом президента Польши Анджея Дуды на Украину.

Журнал Do Rzeczy пишет, что «антибандеровский» законопроект был представлен партией «Кукиз-15» более года назад.

Ранее, в июле 2016 года сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих трагических событий.