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Польша запретила «бандеровскую идеологию»

Василиса Морозова
20:57 26.01.2018
В Сейме Польши приняли решение о возбуждении уголовных дел против тех, кто будет отрицать преступления бандеровцев.
Польша запретила «бандеровскую идеологию»
Фото: sejm.gov.pl

Польский сейм принял поправку к закону об Институте национальной памяти, которая вводит уголовную ответственность и наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами. Об этом говорится на сайте Сейма.

Нововведения поддержали правящая в республике партия «Закон и справедливость», партия «Кукиз-15» и Польская крестьянская партия. За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов из 414. Согласно закону, в Польше запрещается пропаганда и одобрение «бандеровской идеологии», а также отрицание геноцида в Волыни и преступлений, совершенными украинскими националистами. 

К ответственности может привлекаться как гражданин Польши, так и иностранец. Отмечается, что законопроект долгое время был в замороженном состоянии, чтобы «не портить отношений Варшавы и Киева» перед визитом президента Польши Анджея Дуды на Украину. 

Журнал Do Rzeczy пишет, что «антибандеровский» законопроект был представлен партией «Кукиз-15» более года назад. 

Ранее, в июле 2016 года сейм Польши признал совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943 году геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти жертв этих трагических событий. 

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