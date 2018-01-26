Порошенко обсудил с Тиллерсоном поставки оружия на Украину

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе обсудил с ним вопросы размещения миротворцев на юго-востоке страны, а также поставки американского оружия Киеву.

«Я поблагодарил господина госсекретаря за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонительного оружия», - похвастался украинский лидер.

Порошенко и Тиллерсон также договорились координировать совместные действия в оборонной сфере, пишет «112 Украина».

Кроме того глава Незалежной призвал страны Запада объединиться против России и создать «новую коалицию», которая смогла бы противостоять так называемой «российской агрессии».