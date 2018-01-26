Радикалы в Киеве напали на часовню УПЦ МП

В Киеве произошла новая атака экстремистов на Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом они сами написали в социальных сетях.

Циркулярной пилой радикалы срезали с часовни информационный стенд. Бумажные заметки сожгли, а саму конструкцию выбросили на свалку. По мнению радикалов, УПЦ МП незаконно захватила землю «на территории археологических раскопок деревеней десятинной церкви возле Национального музея истории Украины» и построила там часовню.

Вмешаться в происходящее никто и не попытался. Полиция к месту происшествия вовремя не подоспела. Нападавших было около тридцати человек.

Днем ранее группа этих же националистов совершила нападение на редакцию сайта Союза православных журналистов, обвиняя их в хранении якобы экстремистской литературы.

Напомним, в ночь на 10 января неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в городе Черноморске Одесской области. Украинские радикалы устроили акцию протеста против православных храмов МП в Одессе, расклеив наклейки с указанием принадлежности церквей.