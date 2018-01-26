Я люблю Россию - сирийская школьница рассказала, почему она учит русский язык

В сирийской Латакии ученики одной из школ уже три года изучают русский язык. Преподают предмет выходцы из России, которые много лет назад приехали в Сирию и остались там жить.

Российские лингвисты разработали учебник таким образом, чтобы сирийские школьники как можно легче могли усвоить не простой для них русский язык. Упор в нем сделан на бытовое общение, знания подаются в игровой манере и, такой подход уже дает хороший результат. Устроить своих детей в школу с углубленным изучением русского языка - это мечта каждого родителя в Латакии.Носителям сразу двух языков проще объяснить детям правила русского.

«Им сложно от того, что у нас три рода, везде есть два рода, женский и мужской. Очень сложно детям объяснить, что такое средний род, ни он и не она, но желание детей учиться в конце концов побеждает», - поясняет учительница русского языка в Латакии Наталья Колонских.

Недавно девочки из этой школы летали в детский лагерь Артек. Две недели они там жили, занимались и ходили на море вместе с российскими сверстниками, и теперь у всех есть большое желание вернуться.

«Я учу русский язык, потому что я люблю Россию и хочу учиться в России», - признается шольница.

С тех пор, как РФ начала оказывать помощь Сирии, интерес к России у сирийцев вырос в разы. Школы не справляются с потоком желающих, не хватает преподавателей.

«У нас сейчас шесть классов, три из них обучаются русскому языку, а вторая – французскому, с каждым годом, все больше и больше детей стремятся учить русский. Спасибо России за моральную и военно- политическую поддержку», - рассказывает директор школы Сельва Абдалла.

После окончания военной операции Москва предпринимает все усилия, чтобы все стороны сирийского конфликта нашли мирное решение. На предстоящий Конгресс национального диалога в Сочи каждый делегат летит именно за этим.

«Нужен диалог «сириец с сирийцем» с участием тех ее друзей, которые заинтересованы в улучшении текущей ситуации, а не в том, чтобы сделать страну марионеткой. Важнее всего на Конгрессе нацпримирения, что сирийцы смогут понять, что для мирного урегулирования кризиса важны мнения всех и предложения каждого, кто готов участвовать в процессе», - считает делегат Конгресса национального диалога, зубной врач Ихсан Юнес.

Вместе с военной и политической помощью Россия все больше помогает Сирии проводя гуманитарные акции. Сегодня детям привезли 350 комплектов теплой одежды и обуви. И благодарность в ответ прозвучала уже на русском языке.