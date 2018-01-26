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Трамп в Давосе разозлил лидеров ЕС заявлением, что «Америка на первом месте»

Денис Шурыгин
19:47 26.01.2018
Главный ньюсмейкер экономического форума в Давосе американский лидер Дональд Трамп «задавил» окружающих авторитетом.
Фото: Greg Beadle / Xinhua / Globallookpress

В Давосе, который завалило снегом, в пятницу, 26 января, все ждали выступления Дональда Трампа - американских президентов на экономическом форуме не видели почти два десятилетия. Трамп не разочаровал, говорил ярко, много, но не всегда по делу. Больше всех ждал Трампа украинский президент Петр Порошенко, который рассчитывал на личную встречу.  

Кто в Западной Европе главный, теперь знает даже полиция Швейцарии. В Давосе попытались остановить внедорожник из кортежа американского президента, но водитель только прибавил газу и наехал на полицейского. Сотрудник правоохранительных органов вовремя отпрыгнул и не пострадал. Однако инцидент остался без последствий, никаких протоколов или нот протеста не последовало.  

В Давосе Трамп вел себя как настоящий хозяин положения: личные вертолеты, большой кортеж, лучшие места в зале. Даже заключительную речь на форуме произнес президент США, не упустив случая напомнить, «кому тут все обязаны».  

«Как президент США я всегда буду ставить Америку на первое место! Точно так же, как поступили бы главы других стран. Но "сначала Америка" не значит "только Америка". Когда есть рост в США, весь остальной мир тоже "растет".  Процветание Америки помогает создать капиталы и рабочие места по всему миру», - подчеркнул Трамп.  

Надменный тон американского президента, кажется, разозлил даже главных европейских союзников. В Давосе образовалась антитрамповская коалиция. Меркель, Макрон, Расмуссен за время форума не раз намекали США – что, может, не надо думать только о собственных интересах. Однако Трамп подобные заявления пропускал мимо ушей и, как и прежде, приписывал себе чужие заслуги.  

В интервью телеканалу CNBC он заявил, что победил террористов в Сирии, правда, выразил сожаление, что США это дорого вышло.  

«Мы попали в невыгодное положение, потратив 7 триллионов на Ближнем Востоке. Семь триллионов - это большой убыток. Мы все еще там и я разгромил ИГИЛ*. Мы проделали хорошую работу. Но все равно досадно. Это очень, очень грустно», - отметил американский лидер.  

Впрочем, Вашингтону раскошелиться еще придется. Некоторые участники форума и не скрывают, что приехали в Давос просить денег. Порошенко накануне даже сроки назвал очередного транша Украине - апрель 2018 года. Украинский лидер мечтал о летальном оружии, но личной аудиенции с Трампом так и не удостоился.  

«У Украины совершенно блестящий диалог с Трампом. У меня с ним было две полноценных встречи, множество телефонных переговоров, мы получили оборонительные вооружения, нас очень поддерживают обе партии в Конгрессе, и мы все должны быть максимально оптимистичны. Даже вы», - заявил украинский президент.  

Деньги, как это принято в мире сейчас, выдают под гарантии борьбы с «российской угрозой». Так что Петру Порошенко со-товарищи не забывают о ней напоминать. Белорусы даже не знают, что их тоже занесли в список «тайного оружия Кремля».  

«Для нас, в Литве, еще очень важна энергетическая безопасность. Не только с точки зрения безопасности АЭС. Белорусские АЭС у наших границ, построенные русскими, могут использоваться как ядерная угроза, как оружие специального назначения. Вот в чем проблема», - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

На такие фантазии не хватит даже искусственного интеллекта. В Давосе сегодня закипели мозги у самого умного робота в мире. Подданная Саудовской Аравии София зависла после вопроса «Что делать с коррупцией на Украине?». Робота в чувство привели, но вопрос о коррупции так и остался без ответа.

*ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России

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