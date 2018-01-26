Путин предложил переназначить Зорькина главой Конституционного суда

Президент России Владимир Путин представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, сообщается на сайте Кремля.

«Президент представил в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность Председателя Конституционного Суда», - говорится в сообщении.

Это станет пятым сроком полномочий Зорькина на этой должности. Он возглавляет Конституционный суд с 1991 года, с 1993 по 2003 был перерыв.

С 2009 года должность главы Конституционного суда утверждает Совфед по предложению президента.