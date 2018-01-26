Париж атакуют полчища крыс

Париж охвачен сильнейшим наводнением. После обильных дождей Сена разлилась - уровень воды приблизился уже к отметке в 6 метров. В центральных кварталах закрыли несколько станций метро. Вода уже просочилась на платформы.

Также во французской столице остановили линию скоростных электричек. Перекрыто движение по набережным и по самой реке. Не работают крупные музеи, закрыты собор Нотр Дам-де-Пари, Марсово поле.

Из Лувра эвакуировали полотна с первых этажей. Туристы вместо экскурсий снимают уходящий под мутную воду город. Однако всем запрещено делать селфи, потому что это опасно, туристы могут упасть в воду.

«Я нахожусь возле знаменитого моста Мирабо, мост слева от меня. А за мной - полностью утонувшая в воде набережная Сены. Прям за моим плечом велосипедная дорожка. И набережная, по которой ездят машины, то есть это набережная, которая ведет прямо к Лувру», - рассказал местный житель.

Военные и полицейские увозят на лодках парижан, а кто-то «уплыл» не дожидаясь помощи. Чтобы сохранить мебель и вещи, люди поднимают их на высокие этажи. Вышедшая из берегов Сена обеспечила раздолье лебедям и рыбакам, которые поймали сома, килограмма на два.

Вместе с Сеной, город наводнился крысами, чьи норы оказались подтоплены. Животные стали сбиваться в стаи. Ученые подсчитали, что на каждого парижанина приходится 1,75 крысы.

По прогнозам синоптиков, вода еще будет прибывать и ситуация в Париже еще более ухудшится.