Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). Об этом на пленарном заседании заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Согласно новому проекту МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января следующего года, как планировалось ранее, а с 1 мая текущего.

«Предлагается рассмотреть решение, которое коснется трех миллионов наших граждан, – повышение минимального размера оплаты труда с приравнением его к прожиточному минимуму. Решение вступит в силу, если этот законопроект будет принят, с 1 мая», – цитирует РИА Новости Володина.

Десятого января во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода Владимир Путин заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума уже в этом году. Глава государства также пообещал, что минимальный размер оплаты труда будет постоянно индексироваться.

На данный момент федеральный МРОТ установлен в размере 9489 рублей, что составляет 85% от прожиточного минимума.