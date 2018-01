Опубликовано тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

В Сети появилась фотография экс-президента США Барака Обамы, едва не стоившая ему политической карьеры. На снимке бывший глава Белого дома стоит рядом с лидером радикальных мусульман «Нация ислама» Луисом Фарраханом.

Фотографию сделал Аския Мухаммад в 2005 году, когда Обама был сенатором от штата Иллинойс, сообщает North Star News Today. Он не стал выкладывать фото в Интернет, чтобы не навредить карьере будущего президента.

Put another way, Obama met with Farrakhan at a Congressional Black Caucus meeting in 2005, and not a single person in attendance leaked that information until now. https://t.co/MytQ1PsuAm pic.twitter.com/aMLoKDmdc1