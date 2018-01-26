Саакашвили сообщил о возобновлении протестов против Порошенко

Приговоренный к ночному домашнему аресту бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается возобновить акции протеста против президента Украины Петра Порошенко.

«В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы! Мы будем объявлять об акциях протеста с целью импичмента Порошенко мирным путем! Что бы они ни делали, им придется передать власть народу Украины и демократическим, чистым политикам», – цитирует Саакашвили УНН.

Ранее аппеляционный суд Киева отправил Саакашвили под частичный домашний арест с 22:00 до 07:00. Соответствующее решение было вынесено на заседании 26 января, сообщает «Украинская правда».

Суд также обязал Саакашвили по первому требованию являться к следователю и не выезжать из Киева без разрешения прокурора.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили стал одним из инициаторов массовых протестов на Украине в конце 2017 года. Протестующие требуют отставки президента Петра Порошенко, а также ряда других политиков, которых считают коррумпированными.