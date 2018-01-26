Все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD размещены на территории Южной Кореи

Все шесть компонентов американской системы ПРО THAAD развернуты на территории Южной Кореи. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Южной Корее Александр Тимонин. По его словам, Сеул не давал Москве гарантий, что американская система будет управляться южнокорейскими военнослужащими.

«Что касается развертывания в Республике Корея американской системы ПРО ТНААD, то, насколько нам известно, в настоящее время все шесть компонентов этой противоракетной батареи уже размещены на территории РК. При этом ни о каких "гарантиях" управления этими комплексами лишь южнокорейскими военнослужащими речи не идет», – сказал Тимонин.

Посол также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США на Корейском полуострове, в том числе установка систем противоракетной обороны, выходит за рамки решения задачи по сдерживанию «северокорейской угрозы».

В июле 2016 года США и Южная Корея договорились о развертывании THAAD, которая в случае необходимости должна будет перехватить баллистические ракеты КНДР. Развертывание американской системы ПРО вызывает беспокойство у КНР и России.