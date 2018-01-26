Спасатели достали со дна реки Лены провалившийся под лед автокран

Спасателям удалось достать со дна реки Лены провалившийся под лед автокран. Инцидент произошел 11 января в районе населенного пункта Кривая Лука в Иркутской области.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, автокран в настоящее время находится на берегу. «Собрано 25 кубических метров загрязненного льда и снега и вывезено для дальнейшей утилизации», – добавили в ведомстве.

Вместе с автокраном под воду ушел и трактор Т-130, его также планируется поднять на поверхность.

«Готовится крановая установка для подъема автоцистерны. Операция по извлечению тяжелой техники из воды осложняется низкими температурами», – уточнили в МЧС.

После ЧП, напомним, на поверхности реки Лены образовалось пятно от нефтепродуктов площадью около 500 квадратных метров. К настоящему моменту оно ликвидировано.