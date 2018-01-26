В Минфине увидели условия для улучшения кредитных рейтингов РФ

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что сложившаяся в стране экономическая ситуация вскоре позволит агентствам улучшать не только прогнозы по кредитным рейтингам России, но и сами эти рейтинги. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель министерства отметил, что агентства «большой тройки», куда входят Moody’s, Fitch и S&P, пришли к единому мнению относительно позитивных прогнозов по кредитным рейтингам РФ. Силуанов подчеркнул, что агентство Moody’s отдельно отметило российское бюджетное правило, являющееся важной частью структурной экономической реформы, снижающей зависимость России от внешних шоков.

«Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России», – заявил Антон Силуанов.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Ва1. Причинами для пересмотра прогноза стал «рост доказательств институциональной силы», а также «увеличенная экономическая и фискальная устойчивость».