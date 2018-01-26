Нарушитель прокатил инспектора ГИБДД на капоте: видео

Нарушитель ПДД прокатил инспектора дорожной полиции в Дагестане на капоте, пытаясь избежать беседы с ним. Видеозапись с моментом инцидента выложили в Сеть очевидцы события.

Водитель черной «Волги» решил не останавливаться в ответ на требование инспектора и направил автомобиль прямо на полицейского. Однако сотрудника ГИБДД это поведение не испугало, он не отошел в сторону, несмотря на риск, и продолжил снимать нарушителя на мобильный телефон.

Как стало известно, инспектор просто хотел проверить документы автовладельца, поскольку тот нарушил правила парковки. Однако водитель по неизвестным причинам решил скрыться. Сейчас его личность установлена, он находится в розыске.