«Бродяга», «Хлам» или «Харон»: на Украине выбирают название новой бронетехники

Сотрудники украинского «Национального промышленного портала» объявили конкурс на название новой бронемашины, разработанной инженерной группой «Арей» для нужд ВСУ. Информация о нем была опубликована на странице портала в Facebook.

«Вскоре они (инженеры) завершат работы по созданию новой бронемашины на базе БРДМ-2. Эта работа далась им непросто. Пришлось столкнуться с некоторыми препятствиями, но их удалось преодолеть и создать столь необходимую нашему государству машину. Теперь осталось выбрать ей имя», – говорится в сообщении.

Выбрать название бронетехники сотрудники портала предложили в комментариях к посту, пообещав автору лучшего варианта возможность одному из первых проехаться на новой военной машине.

Варианты были предложены весьма разнообразные: «Вжик», «Вий», «Колупатор», «Каратель», «Хлам», «Ти-Рекс», «Скиталец», «Бродяга», «Харон» и «Дракоша». Когда будет выбран победитель, не сообщается.