У боевиков в Сирии обнаружили современные средства РЭБ из Европы

Боевики из группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», обезвреженные сирийскими военными в районе населенного пункта Эт-Танф, владели современной аппаратурой для радиоэлектронной борьбы из Европы. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружены современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ*», – говорится в сообщении.

Террористы были уничтожены сирийскими военными 24 января во время патрулирования периметра блокирования в районе Эт-Танфа, который контролируется Соединенными Штатами Америки. Патруль обнаружил колонну боевиков на джипах и открыл огонь на поражение. Два джипа были уничтожены в ходе боевого столкновения, одному удалось покинуть зону инцидента.

Согласно свидетельствам беженцев из района Эт-Танфа, в скором времени стоит ожидать прорыва других террористических групп оттуда. Целью боевиков является диверсионная и террористическая деятельность в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор, чтобы отвлечь на себя внимание сирийских войск, занятых ликвидацией котла в Идлибе.

*ИГИЛ – террористическая группировка, запрещенная на территории РФ