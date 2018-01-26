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Крылья без огня: почему американские десантники остались без боевой техники

Дмитрий Юров
09:04 26.01.2018
Способность «крылатой пехоты» с ходу вступать в бой лишь поначалу определялась только боевой выучкой и подготовкой личного состава. На современном этапе истории прикрытие и поддержку огнем Воздушно-десантным войскам всегда оказывает боевая техника, спроектировать и построить которую сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Крылья без огня: почему американские десантники остались без боевой техники
Фото: Wikimedia/ Минобороны России

Братья-близнецы

В самом разгаре холодной войны по обе стороны океана – и в Соединенных Штатах, и в СССР – практически одинаково смотрели на подход к созданию «ударного кулака», способного обрушиться на противника с неба. С небольшой разницей на вооружении двух государств появились и специализированные машины, которые можно было доставлять и сбрасывать в отмеченном районе с помощью самолетов военно-транспортной авиации.

Гусеничные «братья-близнецы» при схожести выполняемых задач значительно отличались друг от друга: американские специалисты разработали и заинтересовали военных проектом танка M551 Sheridan, а в распоряжении советских десантников появилась знаменитая БМД-1. Подход к вооружению также оказался разным: американский танк, способный не только «вываливаться» из грузового отсека в паре метров над взлетно-посадочной полосой, но и плавать, вооружили 152-миллиметровой пушкой М81, в то время как БМД-1 получила более скромную 73-миллиметровую пушку 2А28 «Гром».

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Судьба двух машин сложилась по-разному: Sheridan стал заложником десятка самых разных обстоятельств, и уникальная десантируемая машина массой в 15 с небольшим тонн стала последней из когда-либо принятых на вооружение американской армии десантируемых машин.

Разработка десантируемой боевой техники в советской, а позднее и в российской армии, напротив, не только не завершилась, но и по-прежнему остается одной из важнейших задач вооруженных сил страны.

На круги своя

Отказ от намерений усиливать Воздушно-десантные войска боевыми машинами и самоходными артиллерийскими установками долгое время был предметом споров в Пентагоне. Правда, дальше разговоров дело не пошло: огневую мощь танка Sheridan сочли достаточной и соответствующей для наступления на вероятного противника, и на долгие десятилетия тема с разработкой средств мобильной огневой поддержки была закрыта.

Вторая попытка получить легкую машину с огневой мощью танка и более современной защитой провалилась: в стремлении совершить прорыв по этой программе американские военные получили для испытаний несколько образцов боевых десантируемых машин М8, однако все произошедшее с этой техникой далее нельзя описать иначе, как «схождение в ад».

Испытания машины показали, что эффективно поражать бронетехнику противника 105-миллиметровая пушка танка М8 не способна, а ее ресурс, равно как и общая надежность машины, не устраивает заказчика.

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«В армии США решили, что следует отказаться не только от машины, но и от всей программы по созданию мобильной техники с тяжелым вооружением. Эту программу посчитали избыточной и просто закрыли», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Михаил Барабанов.

Практически в одно время с американским танком М8 в СССР была разработана самоходная авиадесантируемая пушка 2С25 «Спрут», огневая мощь которой позволяла частям и соединениям ВДВ бороться с танками противника.

Путь нерожденного бойца

В третий раз тема с созданием перспективного американского легкого танка «всплыла» после начала обсуждений проекта Mounted Combat System (MCS) – боевой системы, установленной на платформу.

Теоретические шансы создать машину массой до 30 тонн с приличным, похожим на танковое вооружением сохранялись вплоть до 2009 года, пока финансирование целого ряда НИР и ОКР под названием Future Combat Systems не было сначала урезано, а затем полностью прекращено.

Планы и программные заявления по созданию легкого танка и семейства высокозащищенных БМП вместо традиционных основных боевых танков озвучивались на протяжении нескольких лет, однако до практической реализации проектов дело так и не дошло.

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При этом эксперты отмечают, что создать аэромобильную, то есть пригодную для переброски в грузовом отсеке самолетов С-5, С-17 и С-130 машину американским специалистам вполне по силам. Однако создание такой техники связано с целым рядом ограничений, направленных, прежде всего, на время, необходимое для боевого развертывания. Немедленно бросить в бой такую технику невозможно: сначала ее нужно доставить, затем разгрузить и совершить многокилометровый марш (своим ходом или на транспортере) и уже потом попытаться вступить в боестолкновение с противником.

«Прогресса американским военным в этом отношении достичь так и не удалось. С 1960-х годов у ВДВ США нет никаких изменений по части техники. И не только у них: морпехи по большей части тоже ездят на старье», – рассказал в интервью телеканалу «Звезда»  военный историк Юрий Пашолок.

За несколько десятков лет, пока американские военные определяли облик машины, состав вооружения, стоимость программы и спорили друг с другом на совещаниях, в распоряжении отечественных ВДВ появились уникальные боевые машины, такие как 2С9 «Нона-С», БМД-3 и ультрасовременные БМД-4 с управляемым противотанковым вооружением, позволяющие войскам с ходу вступать в бой даже с превосходящими силами противника.

Проблемы «крылатой пехоты» Дяди Сэма

Главной трудностью при разработке американского аналога отечественной десантируемой техники, такой как противотанковая пушка «Спрут-СД», могут стать нерешенные вовремя проблемы с массой и габаритами такой техники.

«Наш "Спрут" весит 18 тонн, а перспективный "американец" – на десять тонн больше. Еще в СССР экспериментировали сбрасывать танки с парашютом. Т-55 сбросили, вытяжные парашюты раскрылись на отлично, а основные оборвались. И весь танк ушел в землю по самый двигатель. Когда его откопали, то оказалось, что он фактически сплющился. Поэтому от "десантных танков" и других средств огневой поддержки тяжелее 20 тонн отказались», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.

По срокам создания не только аэромобильных, но и вообще новых боевых машин никакой конкретики нет: разработка нового основного боевого танка в США, по данным экспертов, может быть отложена до 2040 года, а вокруг концепции по созданию «мобильного корпуса», для которого и предполагается создать целую линейку различных по составу вооружения машин, идет битва не на жизнь, а на смерть.

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«Вероятнее всего, десантируемую машину с достаточной огневой мощью вообще никогда не создадут. Армия США не видит смысла бросать на поле боя легкие машины. Их задачи выполняют БМП, а в случае необходимости огневую поддержку обеспечивают ВВС. И возможность войск дать авиации пространство для маневра как раз является головной болью для американских специалистов», – подчеркнул в интервью телеканалу «Звезда» американский военный эксперт Майкл Коффман.

Однако в интересах российской армии и, прежде всего, Воздушно-десантных войск  разработаны не только «охотники за танками» и самоходная артиллерия, но и кое-что еще – десантируемые комплексы ПВО ближнего радиуса действия, а также  комплексы радиоэлектронной борьбы, комплексное применение которых в бою устранит угрозу с воздуха и нарушит координацию между частями и соединениями противника.

Эксперты считают, что стремление «подтянуть» собственные Воздушно-десантные войска  до уровня российских Минобороны США не удастся реализовать за один прием: вполне вероятно, что американским военным потребуется несколько десятков лет и миллиарды долларов, прежде чем первые образцы бронетехники научатся вступать в бой сразу после приземления и воевать с эффективностью тяжелых танков.

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