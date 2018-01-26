Опубликовано видео с дрона, снятое на месте крушения вертолета под Полтавой

В Сети опубликовано новое видео с места крушения вертолета под украинским Кременчугом в Полтавской области, снятое с помощью беспилотника. Запись появилась на YouTube.

Район крушения запечатлен с высоты птичьего полета, запись была сделана непосредственно после катастрофы. После аварии воздушное транспортное судно загорелось, на видео вертолет все еще охвачен огнем.

Ранее стало известно, что потерпевшая крушение машина влетела в телевизионную вышку и упала. На борту воздушного судна находились три человека, все они погибли. По словам очевидцев, вертолет несколько раз взрывался в воздухе. Причины, по которым он влетел в вышку, на данный момент не установлены.