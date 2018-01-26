Сирийские военные ликвидировали боевиков, готовивших теракты в Дамаске, Хомсе и Дейр-эз-Зоре

Двадцать четвертого января в ходе патрулирования периметра зоны блокирования в районе Эт-Танфа сирийским военным патрулем была обнаружена передвигавшаяся по пустыне колонна из трех джипов боевиков, оснащенных тяжелыми пулеметами. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Боевики на большой скорости перемещались на северо-восток в направлении сирийско-иракской границы.

Бойцы отряда народного ополчения «Дамаск», направленного для усиления частей 3-й танковой дивизии сирийских войск, выполняющих задачи по пресечению выхода боевиков из контролируемой США зоны «Эт-Танф», открыли огонь на поражение.

В результате боестолкновения уничтожено два джипа и пятеро террористов. Еще одному автомобилю с боевиками удалось вернуться обратно в зону «Эт-Танф».

В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружены современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ*.

Также в машинах обнаружены флаги и эмблемы «оппозиционной» группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у населенного пункта Эт-Танф под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими «Новой сирийской армии».

По свидетельствам сирийских беженцев, которым удается выйти из контролируемой США зоны «Эт-Танф», в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танфа в северном и северо-восточном направлении.

Главной задачей террористических групп определено проведение диверсионно-террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, выполняющие задачи по уничтожению котла с террористами «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских группировок всех мастей подконтрольной себе «вооруженной оппозиции» для срыва мирного процесса в Сирии.

*ИГИЛ – террористическая группировка, запрещенная на территории РФ