Депутат Рады: робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине

Известный робот по имени София вышел из строя, услышав вопрос об украинской коррупции. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алена Шкрум на личной странице в Facebook.

Робот в данный момент находится на экономическом форуме в Давосе, где в числе прочих присутствует украинская делегация. София получила вопрос о том, что делать с коррупцией на Украине, но ответить на него не смогла и «зависла», пишет депутат Рады.

«У наиболее развитого робота в мире госпожи Софии после вопроса о том, что делать с коррупцией в Украине, сломался скрипт и завис процессор. Подтвердить может Алексей Мушак, который имел удовольствие присутствовать на этой дискуссии в Украинском доме в Давосе», – написала Алена Шкрум.

Андроид по имени София был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. Робот работает на основе самообучающей нейросети. София воспринимает мир встроенными в глаза камерами, может разговаривать с людьми и изображать десятки различных эмоций.