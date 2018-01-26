Число жертв пожара в южнокорейской больнице возросло до 41

Количество погибших при страшном пожаре в больнице южнокорейского города Мильян продолжает расти. По последним данным, в трагедии погиб 41 человек, передает агентство Yonhap.

При пожаре также пострадали 79 человек, они получили травмы различной степени тяжести. Как минимум девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии, в связи с чем число погибших может снова возрасти. В пятиэтажном здании больницы находилось, по разным данным, от 100 до 200 человек.

Возгорание произошло на первом этаже в отделении неотложной помощи больницы имени короля Седжона. Точные причины пожара неизвестны, на месте работают спасатели и медики. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже созвал экстренное совещание в связи с трагедией.