Днепропетровскую область Украины хотят «исторически» переименовать

На официальном интернет-представительстве президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с просьбой о переименовании Днепропетровской области. Документ составила организация под названием «Правозащитная группа СИЧ».

Авторы петиции предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, аргументируя это «исторической необходимостью». Как говорится в тексте документа, участники «Правозащитной группы СИЧ» долгое время провели в архивах, общались с депутатами и решили, что пришло время переименовать регион. Украинского государственного деятеля Григория Петровского, в честь которого была назвать область, авторы называют «одним из организаторов Голодомора».

«Слава области, колыбели пяти Сечей в прошлом и форпоста обороны в настоящее время, должна быть подчеркнута достойным именем, историческим именем, именем, в котором найдут отражение несгибаемая воля, стальной дух и славное будущее», – говорится в сообщении группы в Facebook.

Примечательно, что Днепропетровск в качестве города был основан российской императрицей Екатериной II под именем Екатеринослав, а сам регион назывался Екатеринославским наместничеством. Однако об этих исторических фактах авторы петиции по неизвестным причинам решили не упоминать.