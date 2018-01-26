При страшном пожаре в больнице в Южной Корее погибли 33 человека

При пожаре в больнице южнокорейского города Мильян погибли 33 человека, причем их число может возрасти. Об этом сообщает агентство Yonhap.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели, количество жертв трагедии все еще уточняется. Помимо 33 погибших, от пожара пострадали еще около 70 человек. Всего в больнице в момент возгорания находились около 200 человек.

Точные причины возникновения пожара на данный момент неизвестны, по предварительным данным, огонь вспыхнул в отделении неотложной помощи на первом этаже здания. Чтобы потушить его, пожарным потребовалось почти два часа.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже созвал экстренное правительственное совещание в связи с трагедией. Выжившие пациенты больницы в данный момент переведены в другие близлежащие госпитали.