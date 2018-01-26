Три российских сайта вошли в список самых посещаемых в мире

Несколько российских интернет-ресурсов вошли в перечень самых посещаемых в мире по итогам 2017 года. Это следует из данных исследования Similar Web, сообщает РБК.

Речь идет о социальной сети «ВКонтакте», основном портале холдинга Mail.Ru и поисковом ресурсе «Яндекс». Эти сайты заняли 61-е, 68-е и 82-е места соответственно. По данным исследования, за 2017 год «ВКонтакте» посетили 2432 миллиона раз, на mail.ru зашли 2285 миллионов раз, а самым популярный российский поисковик «Яндекс» собрал 1859 миллионов посещений.

Абсолютным лидером рейтинга стала площадка google.com, за исследуемый период пользователи навестили ее 26697 раз. На второй и третьей строчке расположились видеосервис YouTube и социальная сеть Facebook.