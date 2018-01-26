Украинец донес на телеканал в СБУ из-за показа «Трех мушкетеров»

Служба безопасности Украины проверит телеканал «Интер» в связи с обращением гражданина страны по поводу транслируемых фильмов. Об этом сообщается на официальном сайте Национального совета Украины по вопросам радио- и телевещания.

Как следует из сообщения ведомства, в СБУ обратился гражданин по фамилии Ковбик, который сообщил, что «Интер» показал два фильма с участием актеров, внесенных в список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Речь идет о картинах «Три мушкетера» и «Чародеи», где играли Михаил Боярский, Борис Клюев, Олег Табаков и Валентин Гафт.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень, является признаком нарушения требований абз. 10 ч. 2 ст. 6 и п. «а» ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании"» – говорится в тексте сообщения.

Украинский телеканал «Интер» не впервые подвергается нападкам со стороны националистов и «патриотов». В 2016 году здание канала забросали коктейлями Молотова неизвестные лица, после чего радикалы устроили там долгосрочный митинг против якобы пророссийского контента СМИ.