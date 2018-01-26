Иномарка рухнула с эстакады на набережную в Москве: видео

Иномарка, двигаясь по Третьему транспортному кольцу в Москве, вылетела с эстакады и рухнула с высоты нескольких десятков метров на набережную Тараса Шевченко рядом с «Москва-Сити».

По данным правоохранителей, водитель Honda не справился с управлением и пробил отбойник. Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека.

«Звезда» публикует кадры, снятые на месте происшествия, на которых видно, что иномарка буквально превратилась в груду металла. От падения в Москву-реку машину и находившихся в ней людей спас бетонный парапет на набережной.