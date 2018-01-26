Похищенный ВСУ россиянин Агеев осужден на десять лет

Задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев был приговорен к десяти годам лишения свободы Новоайдарским районным судом Луганской области, сообщил в Facebook его адвокат Виктор Чевгуз.

Срок Агеев получил из-за того, что якобы входил в состав террористической организации, которой на Украине называют самопровозглашенную Луганскую народную республику, также ему «инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», заявил адвокат.

Защита собирается обжаловать приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания.

Агеева и трех военнослужащих ЛНР, которые осуществляли доставку личному составу продовольствия, похитили военные ВСУ на Бахмутской трассе 24 июня прошлого года. Еще два бойца были убиты. Как рассказал тогда официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, перед смертью они подверглись жестоким пыткам.

Также он отметил, что на плененных бойцов сотрудники СБУ оказывали «нечеловеческое психологическое и физическое давление», чтобы они признались в том, что «якобы являются российскими военнослужащими».

В Минобороны России обвинения Киева в том, что Виктор Агеев служил по контракту в Вооруженных Силах РФ, опровергли и отметили, что мужчина проходил только срочную службу и был уволен в запас еще в мае 2016 года.