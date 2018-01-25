Сирийский Африн покинули более 700 беженцев за сутки
Российская военная полиция продолжает фиксировать поток беженцев из района Африна на севере Сирии. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Евтушенко.
«Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации «Телль-Рифъат», продолжает фиксироваться поток беженцев, покидающих район Африна. За прошедшие сутки район боевых действий покинуло более 700 человек», - отметил Евтушенко.
Всего за сутки в свои дома вернулось 172 человека, в том числе в провинции Хама – 16, в провинции Хомс – 11, в провинции Дейр-Эз-Зор – 145 человек.
В течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Идлиб, Деръа, Алеппо, Латакия и пригороде Дамаска – Восточной Гуте.
В результате совместной работы российского Центра по примирению, сирийских органов безопасности и правопорядка, администрации провинции Хомс подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Мбаркия провинции Хомс.
Российский Центр по примирению обеспечивает безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям доставлены продукты питания и предметы первой необходимости общим весом 156 тонн.
Представителями российского Центра по примирению в населенном пункте Умм-Эль-Амад провинции Алеппо нуждающимся жителям передано более двух тонн продовольственных товаров и одежды. Также в детский приют при церкви Святого Илии в районе Дуэля провинции Дамаск доставлены продукты питания, предметы первой необходимости и детская одежда общим весом более 3,5 тонн. Жителям населенного пункта Эль-Хусейния провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.
Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 173 сирийцам, включая 18 детей.
Российским Центром по примирению совместно с руководством провинций продолжается работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания.