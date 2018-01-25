Стрелку Часов Судного дня сдвинули на 30 секунд ближе к «ядерной полуночи»
Американские ученые перевели на тридцать секунд стрелки Часов Судного дня, отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса. Об этом сообщается на сайте Bulletin of Atomic Scientists.
Теперь эти они показывают 23:58. Это означает, что до «ядерной полуночи» осталось всего две минуты. Так близко к катастрофе человечество не подходило с 1953 года, когда Соединенные Штаты и Советский Союз работали над термоядерным оружием, тогда стрелки часов также показывали 23:58.
Во время пресс-конференции в Вашингтоне ученые объяснили, что данное решение во многом принято в связи с провокационными действиями Соединенных Штатов и ответных мер со стороны Северной Кореи, что увеличивает вероятность начала ядерной войны.
Часы Судного дня – проект журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков», начатый создателями первой американской атомной бомбы в 1947-м году.