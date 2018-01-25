Три человека погибли после падения вертолета в Полтавской области

Три человека, находившиеся на борту вертолета, погибли при падении воздушного судна в городе Кременчуг Полтавской области.

На месте крушения начался пожар, сообщает Новости Украины. По словам очевидцев, машина врезалась в телевизионную вышку, либо задела линии электропередач.

Согласно предварительным данным, воздушное судно являлось частным. Вертолет мог осуществлять тренировочный полет.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.