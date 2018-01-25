Apple разрешит отключать замедление старых iPhone

Весной корпорация Apple выпустит новое обновление для операционной системы iOS, которое позволит пользователям отключать функцию замедления работы iPhone, о чем пишет сама компания.

«Пользователи смогут увидеть, включена ли функция управления питанием, которая в динамическом режиме управляет производительностью для предотвращения непредвиденного отключения смартфона... и смогут отключить», - говорится в сообщении.

В прошлом году корпорация признала, что в смартфонах существует функция, замедляющая работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Это вызвало недовольство у потребителей, которые стали подавать против Apple корпоративные иски.

Отмечается, что обновление также будет включать функцию Animoji, доступную для iPhone X, оживляющую emoji за счет придания им мимики и голоса отправителя.