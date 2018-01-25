На Украине вертолет влетел в телевышку и взорвался: видео

В городе Кременчуг Полтавской области вертолет влетел в телевышку и упал. На борту воздушного судна находились три человека, согласно предварительным данным, они погибли.

По словам очевидцев вертолет несколько взрывался в воздухе, пишет «Кременчугский ТелеграфЪ». Сообщается, что в результате столкновения у жителей 304-го квартала и Петровки пропало электричество.

На месте ЧП работают пожарные, полицейские, медики. Причины аварии устанавливаются.