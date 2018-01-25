Не Цицерон: Кличко признал, что не умеет «красиво говорить»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как он ежедневно преодолевает вызовы в своей карьере и признался, что не умеет «красиво говорить». Об этом сообщается на странице пресс-службе городской администрации в Facebook.

«Меня могут обвинять, что я — не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно, как оценивают то, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю», — отметил мэр.

По его словам, в политике, так же как и в спорте, важны дела, а не слова.

«Политическая карьера для него — это большой вызов. Но, как в спорте он себя сделал сам, так и в политике делает», — подтвердил слова брата Владимир Кличко.

Братья Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе получили награду за «Успешное продвижение положительного образа Украины в мире».

Виталий Кличко во многом известен не своими спортивными или политическими достижениями, а яркими высказываниями. Самой запомнившейся фразой киевского градоначальника стала: «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».