Более 21 млн туристов посетили Москву в 2017 году

Свыше 21 млн туристов посетили столицу России в прошлом году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного заседания коллегии столичного главка МВД по итогам года.

По словам столичного градоначальника, Москва вошла в пятерку самых популярных туристический маршрутов в мире. В новогодних праздниках приняли участие более 10 млн человек, почти два месяца продолжалось массовое паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца, десятки тысяч болельщиков посетили матчи Кубка конфедераций.

«Совершенно не случайно, что в прошлом году был побит рекорд по числу туристов. В столицу приехали более 21 миллиона гостей», - сказал Собянин.

Отмечается, что в прошлом году в Москве провели 17,6 тысяч массовых мероприятий, в который участвовали 50 миллионов человек.

«Всего в различных акциях и массовых мероприятиях 2017 года приняли участие более 50 миллионов человек», - добавил Собянин.