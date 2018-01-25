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В Москве исследуют найденный под Смоленском тысячелетний меч

Игорь Балдин
21:04 25.01.2018
В Москве показали меч, который разил врага еще тысячу лет назад, археологи нашли его под Смоленском. Он может рассказать целую историю побед и поражений, а также о том, кто держал его за рукоятку.

Как тут не вспомнить легенду про меч-кладенец, который лежал в земле под большим камнем тысячу лет, пока его не достали из ножен. Только это уже не сказка, а реальность. На столе у московских реставраторов оказалась редчайшая находка - оружие еще «домонгольской» Руси. 

«Найден он в погребении, которое было совершено примерно во второй половине 10 века. Это эпоха правления князей Святослава и Владимира», - пояснил археолог, хранитель отдела оружия в Государственном историческом музее Сергей Каинов.

Меч нашли в июле, на раскопках под Смоленском, в одном из курганов Гнездово, которое является крупнейшим захоронением Древней Руси. Принадлежал он скорее всего старшему дружиннику. Так как только знать по языческим обрядам хоронили в доспехах и с оружием. 

Когда-то в Гнездово пересекались многие дороги. Через него шел путь из «варяг в греки», поэтому и оружие почти все экспортное - большая часть находок немецкого или скандинавского производства. 

«Население Гнездово во второй половине X века было 1000-1200 человек. Это огромная по тем временам цифра, - пояснил археолог, - в повести временных лет речь идет о Смоленске. Мы можем предположить, что тот Смоленск - это и есть Гнездово». 

Этот меч, предположительно, тоже ковали скандинавы. Но, чтобы сказать точно, нужна реставрация - лезвие очистят от дерева и кожи, найдут клеймо - тогда и поймут, откуда он. 

Как будет выглядеть меч после реставрации, можно представить глядя на артефакты, датированные тем же временем - начало формирования древнерусского государства. Только они не из Гнездово. Монеты и украшения стали свидетелями эпохи, о которой, благодаря раскопкам, становится известно все больше и больше. 

На реставрацию меча уйдет год, после чего он пополнит эту эксплозию. От владельца оружия, остались только зубы, их отдадут на полку, к генетикам. Имя дружинника они, конечно, не назовут, но, где родился и жил, рассказать смогут.

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