Иномарка перевернулась и протаранила автосервис под Екатеринбургом: видео
54-летний водитель авто был пристегнут и не пострадал.
Фото: E1.RU/ Youtube
Видео: E1.RU/ Youtube
Под Екатеринбургом иномарка при обгоне влетела в салон автосервиса.
Инцидент произошел в поселке Прохладный Белоярского района 21-го января. 54-летний водитель SsangYong ехал в сторону Екатеринбурга.
Шофер не справился с управлением при обгоне попутного транспорта, машина врезалась в салон. На кадрах, которых публикует Екатеринбург Онлайн, видно, как автомобиль на большой скорости несколько раз переворачивается.
В салоне авто находился только водитель. Он был пристегнут и не пострадал.