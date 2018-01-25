Иномарка перевернулась и протаранила автосервис под Екатеринбургом: видео

Под Екатеринбургом иномарка при обгоне влетела в салон автосервиса.

Инцидент произошел в поселке Прохладный Белоярского района 21-го января. 54-летний водитель SsangYong ехал в сторону Екатеринбурга.

Шофер не справился с управлением при обгоне попутного транспорта, машина врезалась в салон. На кадрах, которых публикует Екатеринбург Онлайн, видно, как автомобиль на большой скорости несколько раз переворачивается.

В салоне авто находился только водитель. Он был пристегнут и не пострадал.