Минкульт проверит показ «Смерти Сталина» и накажет кинотеатры

Министерство культуры РФ проверит показы в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили «Ведомости», московский кинотеатр «Пионер» показал киноленту режиссера Армандо Яннуччи, несмотря на то, что прокатное удостоверение Минкульт РФ отозвал 23 января.

«После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», - сказали в пресс-службе ведомства.

В Минкульте отметили, что осуществление на территории РФ проката фильма или его показа без прокатного удостоверения или нарушение установочного в прокатном удостоверение способа использования фильма повлечет за собой ответственность в соответствии с российским законодательством. Таким образом, показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в 50 000-100 000 руб., следует из КоАП.

Британский сатирический фильм «Смерть Сталина» режиссера Армандо Яннуччи был снят по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина. Премьера кино в РФ должна была состояться 25 января. Главные роли в ленте сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко и другие.