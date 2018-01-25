В одесском порту обрушился причал

В одесском порту Южный обрушился один из причалов, который сейчас строится. По предварительным данным, обрушение произошло из-за использования устаревших технологий дноуглубительных работ.

В результате аварии порт потерпел значительные материальные убытки, сообщает местный портал 04868.com.ua. По мнению специалистов, дноуглубительные работы в порту должны быть временно приостановлены, иначе подобные обрушения могут произойти и на других причалах.